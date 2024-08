Nuova allerta gialla in Fvg per temporali forti

TRIESTE, 01 AGO - La Protezione civile del Fvg ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 12 di domani fino alla mezzanotte. L'afflusso di correnti umide in quota, concomitanti con la presenza di aria calda nei bassi strati, favorirà ancora l'instabilità atmosferica. Dal pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sulla zona montana, in successiva estensione alla pianura e, con minor probabilità alla costa. I temporali potranno essere localmente forti. Il verificarsi di tali eventi può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali. La Protezione civile raccomanda "la massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all'aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento". Al momento è in già in vigore un'allerta gialla per piogge e temporali, valida fino alle 3 di domani.