Nubifragio su Torino: il Comune segnala nuovi temporali

TORINO, 05 AGO - Dopo le condizioni stabili e soleggiate della giornata di oggi, l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte segnala per domani un aumento dell'instabilità con rovesci e temporali sui rilievi in transito sulle pianure con fenomeni che potranno essere anche di forte intensità e associati a grandinate e forti raffiche di vento. Lo evidenzia il Comune di Torino, che nell'eventualità di una grandinata, invita ad adottare comportamenti responsabili e preventivi quali, dove possibile, ricoverare l'auto in un garage e comunque non parcheggiarla in strada e sotto gli alberi. Viene ricordato inoltre di non dimenticare le finestre aperte, di alzare tapparelle, tende in tessuto e veneziane e di ritirare, da terrazzi, giardini e aree esterne, vasi, mobili e altri arredi. Proseguono intanto e continueranno ancora nei prossimi giorni le operazioni di messa in sicurezza degli alberi danneggiati nel corso del nubifragio di venerdì scorso 2a Torino, da parte dei tecnici della Divisione Verde, con la rimozione degli esemplari e delle parti di essi danneggiati o crollati. Nel frattempo, grazie al lavoro del personale di Iren, sono tornati in funzione quegli impianti semaforici dell'area centrale di Torino messi temporaneamente fuori dalla violenza dell'evento. Rimangono, in alcuni casi, i danni alle lampade, che verranno progressivamente sostituite, come fa sapere il Comune. Molteplici anche gli interventi sull'illuminazione pubblica, dal ripristino di linee aeree per la caduta alberi alla sostituzione di corpi illuminanti rovinati per grandine. L'azienda che si occupa dei rifiuti, l'Amiat, sta intanto proseguendo nelle operazioni di rimozione del fogliame e degli arbusti lungo i viali della città. Per queste attività, oltre all'impiego del personale in orario diurno per pulizia ed eventuali disostruzioni dei tombini, l'attività è proseguita anche nelle ore notturne con l'intervento di alcune spazzatrici meccaniche.