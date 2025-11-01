Giornale di Brescia
Novembre inizia con piovaschi e temperature sopra la media

Macerata foto generiche città
ROMA, 01 NOV - Piovaschi e temperature sopra la media salutano l'inizio di novembre e domenica è attesa una perturbazone atlantica che porterà maltempo al Nord e sull'alta Toscana, ma già da lunedì si prevede tempo soleggiato: lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. Nelle prossime ore si prevede "instabilità all'estremo Sud e, a macchia di leopardo, al Nord", bel tempo sulle regioni centrali. A causa dela perturbazione attesa domenica si prevedono piogge Nord-Ovest fino alle prime ore del mattino e dal pomeriggio su Nord-Est e Toscana. Si prevede che luned' la perturbazione si sposti verso Sud-Est, con qualche residuo rovescio sul Medio Adriatico e al Sud. In generale, prosegue Tedici, il tempo dovrebbe essere in prevalenza soleggiato almeno fino al 10 novembre, con temperature ben sopra la media del periodo". Già in questo weekend, osserva, "si toccheranno 24°C a Roma, Terni, Benevento e Foggia, 23°C a Napoli e Macerata, 22°C anche sulla riviera romagnola". Attesi anche 18°C a Milano Nel dettaglio: Sabato 1: al Nord nuvoloso con qualche pioviggine isolata;. al Centro soleggiato e a tratti velato; al Sud piovaschi in Calabria e nel messinese. Domenica 2: al Nord nuova perturbazione con piogge; al Centro nuvoloso, qualche pioggia sull'alta Toscana; al Sud stabile. Lunedì 3: al Nord miglioramento; al Centro rovesci sulle regioni adriatiche; al Sud rovesci sparsi.

ROMA

