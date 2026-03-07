Nove morti e numerosi feriti nei raid russi sull'Ucraina

KIEV, 07 MAR - La Russia ha lanciato una raffica di missili e droni in tutta l'Ucraina nella notte appena passata, uccidendo nove persone e ferendone più di una dozzina, tra cui bambini, e distruggendo un condominio a Kharkiv, dove si ritiene ci siano diverse persone ancora intrappolate tra le macerie. "Da ieri sera stanno rimuovendo le macerie di un condominio a Kharkiv - ha commentato il presidente Volodymyr Zelensky sui social media - Purtroppo, al momento, si sa che sette persone sono morte. Più di 10 persone sono rimaste ferite, tra cui bambini", ha aggiunto. Si ritiene che la Russia abbia lanciato 29 missili e 480 droni. Gli attacchi hanno colpito anche le infrastrutture energetiche e ferroviarie in tutta l'Ucraina, ha affermato Zelensky. Un'altra persona è stata uccisa nella regione orientale di Dnipropetrovsk, mentre tre sono rimaste ferite nella capitale Kiev, hanno riferito le autorità locali, mentre nella regione di Sumy, al confine con la Russia, un uomo di 24 anni è morto nella sua auto colpita da un drone russo. A Zaporizhzhia, inoltre, un attacco di un drone russo ha ferito un neonato. A Chuguiv, nella regione di Kharkiv, due persone sono poi rimaste ferite in un attacco con drone contro un'abitazione nel centro della città. Un allarme antiaereo è stato attivato durante la notte in tutta l'Ucraina.