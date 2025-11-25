Giornale di Brescia
Nove giorni su silo Eurallumina, 'anche il Mef al tavolo del 10'

PORTOVESME, 25 NOV - Nel nono giorno di protesta sul silo numero 3 di Eurallumina, i quattro operai impegnati nella dura protesta a 40 metri di altezza lanciano un appello al governo: "oltre al ministro delle imprese Adolfo Urso, al tavolo del 10 dicembre deve sedersi anche il Mef con il ministro Giancarlo Giorgetti". "Vogliamo rassicurazioni e chiediamo che quella data sia decisiva e non interlocutoria - fa sapere Enrico Pulisci della Rsa - il 28 sappiamo che il ministro Urso sarà impegnato al tavolo Ilva e non sarà in Sardegna ma a tutto il governo chiediamo che prendano di petto la soluzione per l' Euralluumina. Ci spetta di diritto: o i fondi subito o la revoca definitiva delle sanzioni alla Rusal".

