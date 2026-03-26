Notte nella bufera in Valle d'Aosta, recuperati due scialpinisti

AOSTA, 26 MAR - Dopo una notte trascorsa in quota, nella bufera, sono stati recuperati dall'elicottero della Protezione civile della Valle d'Aosta i due scialpinisti tedeschi che, da ieri pomeriggio, erano rimasti bloccati a 2.280 metri di quota nel vallone di Levionaz, in Valsavarenche, nel versante valdostano del Parco del Gran Paradiso. Le loro condizioni sono state giudicate complessivamente buone, ma sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta per un principio di ipotermia. Nell'operazione di salvataggio sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino valdostano che, con il Soccorso alpino della guardia di finanza, avevano pianificato anche un tentativo di recupero via terra. I due scialpinisti erano impegnati nella traversata dal rifugio Sella di Cogne al rifugio Chabod di Valsavarenche.