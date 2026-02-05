Nordio, vogliamo evitare il ritorno delle Br

ROMA, 05 FEB - "Cerchiamo, con un'attività di prevenzione, di evitare che quei tristi momenti si ripetano". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa al termine del Cdm, riferendosi alle norme introdotte con il decreto sicurezza e al fenomeno delle Brigate rosse. Nordio ha precedentemente ricordato il fenomeno della Brigate rosse negli anni di piombo, un fenomeno "nato proprio per una insufficiente attenzione, anche da parte dello Stato, verso queste forme di aggressività odiosa nei confronti delle forze dell'ordine che era stata trascurata. Ricordiamo le espressioni 'compagni che sbagliano' e 'sedicenti brigate rosse' ".