Nordio, 'le parole di Mattarella? Mi adeguerò'

PERUGIA, 18 FEB - "Mi adeguerò, ovviamente. Cercherò di essere il più possibile aderente, come penso di essere stato in passato". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Perugia ha risposto a chi gli chiedeva delle parole del capo dello Stato Sergio Mattarella al Csm. "Certe espressioni che ho usato - ha aggiunto - non erano mie. Ho citato parole altrui ma diamo per conclusa questa fase polemica. Entriamo in una fase di dialogo costruttivo, che sia contenutistico. Ci sono delle ragioni per essere critici nei confronti della riforma e ho sempre sostenuto ce ne sono di migliori per sostenerla. Auspico che il dialogo venga mantenuto". "Condivido al 101 per cento quello che ha detto il presidente della Repubblica - ha affermato ancora Nordio - e se leggete le mie prime interviste è quello che ho sempre detto io, mantenere il dialogo in termini contenuti. Certo, ci sono stati momenti in cui mi hanno detto che ero un pidduista, revanchista e che ero addirittura contiguo con la camorra o altro e allora qualche reazione magari c'è". "Ma se come auspico manteniamo il dialogo in un ambito civile, pacato e razionale - ha concluso - i toni si abbasseranno. E finalmente ragioneremo sul contenuto della riforma".