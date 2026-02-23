Nordio, 'la riforma non limita l'autonomia della magistratura'

ROMA, 23 FEB - "In questo dibattito ognuno ha i suoi testimonial, tutti rispettabili. Nel contenuto vorrei sapere da dove traggono la conclusione che vogliamo limitare l'autonomia della magistratura o sottoporla al potere esecutivo". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al forum ANSA, parlando della riforma della Giustizia. "Abbiamo elevato il pubblico ministero allo stesso livello del giudice, come indipendenza ed autonomia" ha sottolineato il guardasigilli aggiungendo: "Per ora nessuno può in buona fede sostenere che da questo testo si possa estrapolare qualcosa del genere".