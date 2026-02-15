Giornale di Brescia
Italia e Estero

Nordio, 'indignazione scomposta alle mie dichiarazioni sul Csm'

AA

ROMA, 15 FEB - "Non capisco tanta indignazione scomposta alle mie dichiarazioni sulle correnti del CSM. Io mi sono limitato a citare le affermazioni di Nino Di Matteo, un noto pm preso a modello dal Pd e dalla sinistra, riportate dal Fatto quotidiano e da altri giornali, quindi fonti non particolarmente vicine a noi, nel settembre 2019. Di Matteo parlò di 'mentalità e metodo mafioso'. Altri esponenti del 'partito del No' si sono espressi, a suo tempo, in modo anche più brutale. Ne faremo un elenco e lo pubblicheremo". Così il Ministro della Giustizia Carlo Nordio a proposito delle reazioni alle sue dichiarazioni sulle degenerazioni correntizie della magistratura espresse.

Argomenti
ROMA

