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Nordio, il governo ha confermato la fiducia nei miei confronti

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ROMA, 25 MAR - "Avendo il sottosegretario Delmastro già rassegnato le dimissioni viene meno la materia del contendere e quanto ai chiarimenti si è dichiarato disposto a darli nelle sedi opportune. Non è previsto in nessun ordinamento che il ministro della Giustizia si dimetta a seguito di un esito negativo di un referendum di questo tipo: la fiducia è già stata confermata dal governo e in prima persona dal presidente Consiglio." Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio al question time alla Camera sul caso Delmastro e sulle sue eventuali dimissioni.

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