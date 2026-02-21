Giornale di Brescia
Nordio e Piantedosi a Bologna per il sì al referendum

BOLOGNA, 21 FEB - "L'ho detto apertamente e ho spiegato anche le motivazioni per cui voterò sì alla riforma. E lo faccio proprio in ottemperanza a quella che riteniamo la Costituzione più bella del mondo". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervenendo all'incontro "Non c'è sicurezza senza giustizia", organizzato da Fratelli d'Italia. All'incontro ha partecipato anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. "Le contumelie, persino quelle che ci dipingono come autoritari, piduisti o amici dei camorristi dimostrano che sul referendum della giustizia l'opposizione non ha argomentazioni razionali da opporre nel merito. C'è anche la vana speranza che, nell'ipotesi, che considero del tutto infondata, di una vittoria del no, il governo possa entrare in crisi. Non è così". Fuori dall'albergo dove si tiene l'iniziativa c'è stato un presidio di alcune decine di attiviste di Potere al Popolo (guidati da Giorgio Cremaschi) e i collettivi Osa e Cambiare rotta, che si è svolto senza particolari tensioni.

BOLOGNA

