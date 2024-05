Nordio dà via a G7 Giustizia, gruppo permanente su leggi

VENEZIA, 09 MAG - "È un grande piacere accogliere oggi il G7 sulla Giustizia: la novità più importante sarà la costituzione di un Venice Justice Group, che sarà permanente per l'attuazione e la garanzia delle leggi. È una giornata importante perché consolida una unità di intenti e una unità di direzioni nella lotta contro la criminalità organizzata, contro il traffico di esseri umani, contro la diffusione di droghe particolarmente pericolose come il fentanyl e anche per quanto riguarda l'interesse che abbiamo sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, incontrando la stampa all'apertura del G7 sulla Giustizia a Venezia.