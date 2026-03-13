Nordio, 'da magistrato mandai al diavolo i probiviri dell'Anm'

ANCONA, 13 MAR - "Un tempo ero un magistrato in servizio, considerato eretico, e fui chiamato dai probiviri dell'Anm per rendere conto delle mie idee. Chiaramente li ho mandati al diavolo, ma al tempo non c'erano le condizioni politiche per attuare il sogno. Ora invece la stabilità ha consentito la doppia lettura in Parlamento, e ora la parola al popolo. Sono certo che vinceremo". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto in collegamento video a un evento organizzato ad Ancona dal comitato che promuove il "sì" al referendum sulla riforma della giustizia.