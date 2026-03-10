Nordio, Bartolozzi non deve dimettersi, ha chiarito il suo punto di vista

TORINO, 10 MAR - "No, non deve dimettersi. La stessa dottoressa Bartolozzi ha chiarito il suo punto di vista, che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria, che ha definito politicizzata. Sicuramente, come ho già detto, sono certo che si chiuderà con un'espressione che può essere stata interpretata in modo improprio, ma che, conoscendola anche come magistrato, non rappresenta certamente il suo pensiero". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un incontro per il sì al referendum sulla giustizia, a Torino, rispondendo ai giornalista su quanto affermato dalla sua capa di gabinetto, Giusi Bartolozzi.