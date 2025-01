Nordio, Anm rispettabilissima ma no a processi alle intenzioni

ROMA, 16 GEN - "L'Anm è un sindacato rispettabilissimo, come tutti gli altri sindacati. Personalmente ho anche buoni rapporti personali con i suoi componenti, a cominciare dal presidente Santalucia. Tutti hanno il diritto e il dovere di esprimere le loro opinioni anche se dissenzienti. Auspico che vi sia una argomentazione razionale dei pro e contro spiegata semplicemente non in termini polemici o apodittici. E tanto meno con processi alle intenzioni, come si è fatto dicendo che la riforma prima o dopo sottoporrà il pm all'esecutivo, cosa che è radicalmente esclusa". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio uscendo dall'Aula della Camera dopo il via libera alla separazione delle carriere.