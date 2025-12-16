Nordio alla proiezione del documentario sul carcere della Giudecca a Venezia

VENEZIA, 16 DIC - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio assisterà venerdì 19 dicembre, nella Casa di Reclusione Femminile della Giudecca di Venezia, alla proiezione del documentario "Le Farfalle della Giudecca" di Rosa Lina Galantino e Luigi Ceccarelli. L'evento è stato ideato a testimonianza dell'impegno del ministero di Giustizia nel promuovere e valorizzare le realtà virtuose della rete carceraria. La casa di reclusione della Giudecca è una "factory" nella quale la sinergia tra amministratrici della struttura, cooperative del territorio e realtà imprenditoriali e culturali veneziane ha permesso alle detenute di diventare artigiane, stiliste, cuoche, artiste, edili, e qualificate guide del Padiglione della Santa Sede della Biennale Arte, voluto da Papa Francesco, che lo scorso anno venne in visita nel compendio carcerario. L'esperienza della Biennale, documentata nel film, lascia una traccia di continuità, con le detenute chiamate ancora una volta a farsi guide di un evento ospitato nell'istituto, la mostra fotografica "I volti della povertà in carcere", allestita per il Giubileo dei Carcerati nella ex chiesa della Maddalena dal 5 al 19 dicembre. La proiezione sarà seguita dalla messa natalizia celebrata dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, con un responsabile del dicastero per la Cultura ed Educazione della Santa Sede, il sindaco Luigi Brugnaro, l'attrice Ottavia Piccolo che ha partecipato al documentario, il personale e le detenute, e gli stessi autori del documentario, già presentato nella rassegna "L'isola di Edipo" all'ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.