Nordio a Melillo, 'valuteremo dati intercettazioni e affineremo norma'

ROMA, 08 MAG - Procederemo ad "un adeguato approfondimento tecnico sul quale costruire un'ipotesi di affinamento della normativa vigente, da sottoporre al vaglio e alla discussione parlamentare". Per questo "è essenziale disporre anzitutto di dati circa le fattispecie di reato, oggi escluse dalla utilizzabilità delle intercettazioni svolte in procedimenti diversi". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio in una lettera al Procuratore antimafia, Giovanni Melillo. E prosegue: "In rapporto al quadro specifico che così potrà definirsi, la invito a un momento di confronto tecnico funzionale alla definizione di un efficace progetto normativo".