Nord Stream, disposta la consegna di Kuznietsov a Germania

BOLOGNA, 16 SET - La Corte d'Appello di Bologna dispone la consegna alla Suprema Corte Federale di Cassazione della Germania di Serhii Kuznietsov, l'ex capitano dell'esercito ucraino arrestato su mandato europeo nel Riminese il 21 agosto con l'accusa di aver sabotato nel settembre 2022 i gasdotti Nord Stream 1 e 2. La decisione arriva dopo l'udienza del 9 settembre. Il difensore, avvocato Nicola Canestrini annuncia ricorso alla Cassazione: "Sono stati violati diritti fondamentali: equo processo, condizioni di detenzione e immunità funzionale. Non possono essere sacrificati in nome di una cooperazione giudiziaria automatica".

