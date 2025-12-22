Giornale di Brescia
'Nonostante le difficoltà', i piccoli Comuni del Friuli rifiutano la fusione

UDINE, 22 DIC - Insieme non raggiungono i 400 abitanti, affrontano comuni problemi come scarsissime risorse economiche e ancor meno personale, eppure, Drenchia e Grimacco (entrambi in provincia di Udine), come scrive il Messaggero Veneto hanno bocciato convintamente la fusione. A proporla erano stati i rispettivi sindaci, in serie difficoltà nella gestione quotidiana: Drenchia conta 60 residenti effettivi su un totale di 89; Grimacco conta 301 abitanti. Sindaci che oggi esprimono senza giri di parole la propria delusione, fermi nel sostenere che "così non si può continuare". In Friuli Venezia Giulia i comuni con meno di 5 mila residenti sono il 71% (153 su 215) dove vive il 22,5% degli abitanti, circa 269 mila persone. Il Fvg, secondo uno studio, è una delle regioni dove il numero delle fusioni è tra i più bassi in Italia.

UDINE

