'Non vedo l'ora', quaderni rossi appesi per sessualità a scuola

ROMA, 21 NOV - Decine di quaderni rossi, con il titolo "Non vedo l'ora" sulla copertina, appesi agli alberi o appoggiati sulle panchine a Roma, nel cuore del quartiere Testaccio, in piazza Santa Maria Liberatrice. All'interno solo pagine bianche. Un gesto simbolico per invitare le persone a riflettere sull'importanza di introdurre l'educazione all'affettività e alla sessualità nei percorsi scolastici formali e ricordare ciò che le studentesse e gli studenti non vedono: una scuola che parli di emozioni, corpo, relazioni. In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Save the Children ha realizzato l'azione di sensibilizzazione "Non vedo l'ora", per sottolineare quanto sia essenziale educare studenti e studentesse all'affettività e alla sessualità, in maniera graduale e adeguata all'età, affinché possano crescere con competenze che favoriscano salute, benessere e relazioni fondate sul rispetto reciproco e libere da ogni forma di violenza e prevaricazione. "L'educazione all'affettività e alla sessualità è uno strumento essenziale per contrastare stereotipi e discriminazioni e promuovere relazioni basate sul rispetto e sul consenso, informazioni corrette e comportamenti sessuali sani e consapevoli, contribuendo così alla crescita personale, alla diffusione di una cultura della parità e alla prevenzione della violenza di genere", ha dichiarato Giorgia D'Errico, direttrice delle Relazioni Istituzionali di Save the Children. In base alla ricerca "Le ragazze stanno bene" realizzata dall'Organizzazione nel 2024, più di 1 adolescente su 2 ha subito dal partner comportamenti lesivi e violenti nelle relazioni sentimentali, mentre il 30% degli adolescenti pensa che la gelosia sia un atto di amore."È di fondamentale importanza lavorare con i ragazzi e le ragazze per prevenire il rischio di normalizzazione di comportamenti aggressivi e di ogni forma di violenza"ha concluso D'Errico. L'azione, promossa insieme al Movimento Giovani per Save the Children nell'ambito della campagna "Facciamolo in classe" avviata lo scorso febbraio, verrà rilanciata in diversi territori. I quaderni rossi saranno al centro di attività e riflessioni dei ragazzi in 15 città italiane: Venezia, Torino, Roma, Catania, Palermo, Genova, Scalea, Crotone, Ancona, L'Aquila, Reggio Calabria, Roma, Milano, Napoli, Bari. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Movimento Giovani diffonderà anche il toolkit "Non Vedo L'Ora. Strumenti per occupare spazi di educazione all'affettività e sessualità" che sarà disponibile per il download a partire dal 25 novembre sul sito movimentogiovani.savethechildren.it e tramite un QR code presente sui quaderni distribuiti nelle città.L'idea alla base dell'azione di sensibilizzazione "Non vedo l'ora" nasce dalla collaborazione con l'Istituto Europeo di Design di Roma.