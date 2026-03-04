Non va in ospedale dopo aggressione e muore il giorno dopo, un arresto

SIRACUSA, 04 MAR - Il gip del Tribunale di Siracusa ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per un 46enne di Priolo Gargallo accusato di omicidio. Secondo la polizia l'uomo, la sera del 26 febbraio scorso, avrebbe picchiato un operaio di 55 anni procurandogli ferite che ne avrebbero causato il decesso il giorno dopo. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, dopo una discussione il 46enne avrebbe sferrato numerosi calci e pugni alla vittima, infierendo anche quando era a terra. Dopo l'aggressione, il cinquantacinquenne non si è recato in ospedale, ma il giorno successivo ha accusato un malore ed è deceduto. Il medico legale, da un primo esame, ha ricondotto le cause della morte alle percosse ricevute il giorno prima. La Procura di Siracusa, che ha coordinato le indagini e ha emesso il provvedimento di fermo, sta cercando di ricostruire il movente dell'aggressione e il coinvolgimento di altre persone. L'indagato, che avrebbe tentato di non farsi trovare, è stato identificato grazie alla visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso l'aggressione alla quale assistono almeno due persone.