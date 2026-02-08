Giornale di Brescia
Non una di meno stasera scende in piazza ad Asti per Zoe

TORINO, 08 FEB - "C'è qualcosa che non stiamo insegnando". Lo afferma l'associazione Nudm-Non Una di Meno di Asti, che questa sera porterà in piazza San Secondo, alle 18.40, la rabbia e il dolore per la morte di Zoe Trinchero, trasformandoli in un momento pubblico di riflessione e protesta. "Diciassette anni lei. Venti lui. Non possiamo più fingere che questo non dica nulla sulle generazioni che stiamo crescendo", spiegano dall'associazione, sottolineando come la tragedia interroghi in profondità il modello educativo e culturale della società. "L'autore del femminicidio ha confessato e, ancora una volta, il colpevole non è 'l'altro' costruito dalla propaganda razzista, ma il figlio sano del patriarcato: un uomo cresciuto in una cultura del possesso, che non insegna a riconoscere i limiti, a rispettare i confini, ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni", conclude Non Una di Meno, ribadendo la necessità di "un cambiamento profondo, che parta dall'educazione affettiva, dal rispetto reciproco e dalla prevenzione della violenza di genere fin dall'infanzia".

