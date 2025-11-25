Giornale di Brescia
Non una di meno in corteo a Torino contro violenza su donne

TORINO, 25 NOV - Nella Giornata contro la violenza sulle donne, duemila manifestanti circa hanno sfilato in un corteo organizzato a Torino da Non Una Di Meno. Partite dal giardino davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova verso le 18,30, quando sono arrivate alla stazione metro Marconi poco lontano, un centinaio di loro è sceso all'interno, bloccando temporaneamente i convogli. Anche i mezzi pubblici di superfice lungo il percorso del corteo sono stati deviati. Le manifestanti issano cartelli con scritte come: "Lo stupratore non è malato ma figlio sano del patriarcato", "Siamo le nipoti delle streghe che non avete bruciato". In apertura del corteo figura un grande striscione con la celebre frase di Cristina Torres-Cáceres: "Se domani tocca a me voglio essere l'ultima". Fra gli slogan, anche alcuni contro l'espulsione dell'imam della moschea di Via Saluzzo a Torino, in Italia da venti anni, effigiato su uno dei cartelli. "Il nostro pensiero - scandiscono le militanti - va a Mohamed Shahin: free Shahin, nobody deported for supporting Palestine". E poi ancora una selva di scritte, da "Ama il micio, odia il macio" a "Contro guerra e e patriarcato blocchiamo tutto, mai più zitte, mai più sole". Alcuni cartelli esortano le vittime di violenza a chiamare il numero di soccorso 1522".

TORINO

