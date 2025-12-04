Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Non si può dire se Dna era sotto o sopra unghie Chiara'

AA

MILANO, 04 DIC - In merito alle tracce genetiche estrapolate dalle unghie di Chiara Poggi, "non è possibile stabilire con rigore scientifico se provengano da fonti del Dna depositate sotto o sopra le unghie della vittima e, nell'ambito della stessa mano, da quale dito provengano; quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico originario; perché ciò si sia verificato (per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato)" e infine "quando sia avvenuta la deposizione" stessa. Lo si legge nella perizia di Denise Albani sul caso dell'omicidio di Garlasco. Sulla base "delle attuali conoscenze sul tema in ambito internazionale - prosegue la genetista - non è possibile rispondere con metodi validati, dati solidi e rigore scientifico a domande quali 'come', 'quando' e 'perché' un determinato materiale biologico è stato depositato su una superficie". Indicazioni "di contaminazione ambientale, trasferimento per contatto diretto o trasferimento secondario mediato da un oggetto sono suggestive e tali restano se non inquadrate in un contesto informativo più ampio e senza la disponibilità di dati scientifici granitici", conclude.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario