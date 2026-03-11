Giornale di Brescia
'Non si liquidano i lavoratori', la protesta va in vetrina alla Hoepli

MILANO, 11 MAR - 'Lavoratori e lavoratrici non si liquidano', '89 dipendenti come danni collaterali di una guerra tra ricchi', 'Hoepli spa Difendiamo il nostro posto di lavoro e il patrimonio culturale' 'Hoepli spa patrimonio di Milano!'. Sono alcuni dei cartelli affissi alla vetrina della storica libreria Hoepli, società che ieri ha annunciato la liquidazione volontaria. 'Lavoratori e lavoratrici in stato d'agitazione per il diritto al lavoro e contro le prospettive di liquidazione' è un altro dei cartelli appesi. Già ieri i dipendenti avevano fatto un'ora di sciopero contro l'ipotesi di liquidazione poi decisa dall'assemblea dei soci. Dopo l'annuncio della liquidazione da stamattina c'è un via vai di clienti nella storica libreria di Milano, c'è chi è voluto passare a comprare un libro proprio come gesto di sostegno ai dipendenti che rischiano il posto. Come la signora Carla, assidua lettrice: "Stamattina ho letto la nostizia e mi sono molto dispiaciuta, quindi ho deciso di passare qui e comprare un libro in segno di solidarietà". La chiusura della Hoepli "sarebbe una grande perdita per Milano - spiega Luca, anche lui appena uscito dalla libreria -, perché questo luogo è un punto di riferimento per la città con il suo catalogo molto vasto. Io vengo qua una volta alla settimana, è una delle mie librerie di riferimento". Anche Stefano è rattristato dalla notizia della liquidazione della Hoepli: "Sono un cliente abituale e ho trovato sempre un ottimo servizio, oltre che una grande disponibilità da parte dei dipendenti, per non parlare dell'ampia scelta di libri - racconta -. Acquistare online non è sempre il modo migliore, andare in negozio è un vantaggio". Se una libreria come questa chiude, per Milano "è un segno terribile e grave, sembra un suicidio assistito", conclude.

