Non si fermano a alt su A1, ferito da agenti uomo in fuga

AREZZO, 03 FEB - Spari sull'A1 tra Monte San Savino (Arezzo) e Arezzo. Un uomo, sospettato di un furto in abitazione, è rimasto ferito durante un inseguimento con la polizia ed è stato arrestato. L'episodio è avvenuto tra le 22 e le 23 di ieri, quando una pattuglia della polstrada di Arezzo Battifolle ha intercettato un'auto con due sospetti che non si è fermata all'alt. Dopo un breve inseguimento e lo speronamento dell'auto di servizio, i due sono fuggiti a piedi nei campi. Durante le fasi di inseguimento gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola, ferendo uno dei fuggitivi alla spalla. L'uomo, non in pericolo di vita, è ricoverato e piantonato in ospedale. Il complice è ricercato. Indagini in corso.

