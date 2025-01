'Non saremo nuova Ungheria', al via corteo contro ddl sicurezza

ROMA, 17 GEN - Al coro "siamo tutti antifascisti", con le fiaccole accese tenute in aria, è partito in corteo il presidio organizzato dalla Rete no ddl sicurezza a Roma che arriverà a largo di Torre Argentina. Diversi anche gli studenti in una piazza blindata dalle forze dell'ordine, da Corso del Rinascimento, a Largo del Teatro Valle. "Non toccherete la nostra democrazia. Noi non abbasseremo la testa nonostante la vostra censura e i vostri manganelli", ripetono i manifestanti in corteo. E ancora: "due anni con un governo fascista sono tanti, troppi. Non saremo la nuova Ungheria". "Portiamo 100 mila Luci contro il buio del regime", lo slogan della Rete che ha organizzato una fiaccolata davanti a luoghi simbolo dei comuni italiani. Per la "giornata diffusa", contro il ddl Sicurezza, sono stati infatti organizzati presìdi in diverse città, tra cui Roma, Empoli, Bologna, Napoli, Reggio Emilia, Asti.