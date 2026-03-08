Non fa rientro al carcere di Bolzano dopo un permesso lavorativo

BOLZANO, 08 MAR - Sono in corso le ricerche di un detenuto del carcere di Bolzano che non ha fatto rientro da un permesso lavorativo. Il giovane di 24 anni, di origini marocchine, detenuto da alcuni mesi per reati di microcriminalità, svolgeva pulizie in scuole dell'infanzia e lavori di pubblica utilità per il Comune di Bolzano. Venerdì non si è presentato al posto di lavoro. E' così scattato l'allarme. Si tratta della terza evasione dalla casa circondariale del capoluogo altoatesino nel giro di pochi mesi. Lo scorso agosto due cittadini marocchini erano scappati dal carcere. Mentre uno dei due era stato immediatamente individuato e arrestato a Merano, il secondo era stato fermato i primi di settembre dalla Gendarmeria francese di Mentone nella città di Sainte Agnes.