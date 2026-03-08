Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Non fa rientro al carcere di Bolzano dopo un permesso lavorativo

AA

BOLZANO, 08 MAR - Sono in corso le ricerche di un detenuto del carcere di Bolzano che non ha fatto rientro da un permesso lavorativo. Il giovane di 24 anni, di origini marocchine, detenuto da alcuni mesi per reati di microcriminalità, svolgeva pulizie in scuole dell'infanzia e lavori di pubblica utilità per il Comune di Bolzano. Venerdì non si è presentato al posto di lavoro. E' così scattato l'allarme. Si tratta della terza evasione dalla casa circondariale del capoluogo altoatesino nel giro di pochi mesi. Lo scorso agosto due cittadini marocchini erano scappati dal carcere. Mentre uno dei due era stato immediatamente individuato e arrestato a Merano, il secondo era stato fermato i primi di settembre dalla Gendarmeria francese di Mentone nella città di Sainte Agnes.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLZANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario