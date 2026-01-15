'Non è zona erogena sotto il seno', archiviate le accuse di violenza

BIELLA, 15 GEN - Archiviate le accuse di violenza e molestie sessuali sul lavoro a carico di un 51enne perché non sarebbe chiaro se l'abuso sessuale nei confronti di un'operaia sia avvenuto all'altezza del seno o appena sotto, giudicata quest'ultima una zona non erogena. Con queste motivazioni la procura di Biella ha chiesto l'archiviazione delle accuse nei confronti dell'uomo, responsabile di un reparto in un lanificio biellese. In aula il pm Dario Bernardeschi ha presentato la richiesta di archiviazione. In particolare ha sottolineato che non sarebbe stato chiarito in fase di denuncia dove si sia appoggiata la mano dell'uomo: se sul seno, giudicata zona erogena, o appena sotto, giudicata zona non erogena. A pesare sulla decisione di archiviazione anche la denuncia tardiva, avvenuta soltanto nel 2024 dopo le dimissioni della lavoratrice mentre i fatti contestati partirebbero dal 2013. Archiviate anche le accuse per maltrattamenti. Stando invece all'accusa presentata dalla donna sarebbero state numerose le battute pesanti subite negli anni.