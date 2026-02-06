Non dichiara 140mila euro da video hard, interviene la finanza

SALUZZO, 06 FEB - Una verifica della guardia di finanza di Cuneo nel comparto dei nuovi modelli di business digitale ha portato alla scoperta di redditi non dichiarati per circa 140mila euro. Nei guai è finita una digital content creator residente nel Saluzzese, che per due anni avrebbe omesso di dichiarare al fisco i compensi percepiti per la produzione e la diffusione di contenuti multimediali per adulti su una nota piattaforma online. L'attività, svolta in modo continuativo e professionale, prevedeva la pubblicazione di contenuti hard con corrispettivi versati da una società con sede a Londra, proprietaria del portale. Incrociando le risultanze delle banche dati e utilizzando gli strumenti di cooperazione internazionale in materia fiscale, i militari della tenenza di Saluzzo hanno accertato che la donna non aveva adempiuto agli obblighi. I proventi, riconducibili ai redditi da lavoro autonomo, sono stati ricostruiti analiticamente per un importo complessivo netto di circa 140mila euro, riferito a due annualità d'imposta. L'attività ispettiva ha consentito di contestare un'ipotesi di infedele dichiarazione e di segnalare la contribuente alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate per il recupero delle somme evase e l'applicazione delle sanzioni previste. "L'operazione - ha dichiarato il comandante provinciale di Cuneo, colonnello Andrea Alba - conferma l'attenzione delle Fiamme gialle verso le nuove frontiere dell'economia digitale, con l'obiettivo di tutelare il sistema economico-finanziario e contrastare forme di evasione che sottraggono risorse alla collettività e alterano il mercato".