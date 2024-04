Nobel Mohammadi, 'in Iran è guerra totale alle donne'

PARIGI, 23 APR - La premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi, detenuta a Teheran dal 2021, ha esortato gli iraniani a sollevarsi contro "la guerra totale contro le donne" nel suo Paese, dopo che le autorità hanno intensificato i controlli sul velo in strada. "Donne e uomini iraniani, vi invito, che siate artisti, intellettuali, lavoratori, insegnanti o studenti, all'interno o all'esterno del Paese, a sollevarvi contro questa guerra alle donne", ha detto Mohammadi in un messaggio vocale inviato dai suoi sostenitori. L'attivista accusa le autorità iraniane di aver intesificato una "guerra contro tutte le donne in ogni strada dell'Iran".