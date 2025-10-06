Nobel Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi

ROMA, 06 OTT - Il Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per la scoperta del meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni. Gli americani Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e il giapponese Shimon Sakaguchi sono stati premiati in particolare per per avere scoperto i meccanismi che regolano la tolleranza immunitaria periferica, ossia il processo che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organismo. Hanno quindi aperto la strada alla possiilità di comprendere e di contrastare le cosiddette malattie autoimmuni, nelle quali il sistema immunitarie aggredisce l'organismo al quale appartiene. Il loro contributo maggiore è stato identificare le cellule T regolatrici, che agiscono come sentinelle tenendo a basa le cellule immunitarie, impedendo loro di aggredire lorganismo al quale appartengono. "Le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario", ha detto il presidente del Comitato Nonel Olle Kämpe. La scoperta, ha aggiunto, permette di comprendere " perché non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni".