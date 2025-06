No Cpr diffonde video su presunto pestaggio a Gradisca

GRADISCA D'ISONZO, 18 GIU - "Nel Cpr di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) le condizioni di vita sono in progressivo peggioramento, così come la qualità del cibo. A questo si aggiunge una sospetta epidemia di scabbia, che sta via via contagiando i trattenuti. In questo quadro, si registra una dura repressione, con azioni violente da parte delle forze dell'ordine". La denuncia è della rete No Cpr che, sui propri canali social, ha anche diffuso un video in cui si notano agenti antisommossa che circondano uno degli ospiti, che indossa soltanto gli slip. L'uomo viene strattonato e spinto con gli scudi verso una stanza attigua dove, secondo i No Cpr, sarebbe stato picchiato. Il video - girato da un altro trattenuto - si interrompe tuttavia nel momento in cui l'uomo scompare dall'obiettivo. "Riceviamo segnalazioni simili almeno una volta la settimana", denunciano gli attivisti della rete No Cpr.