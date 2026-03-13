'No alla guerra e al Referendum', domani migliaia in corteo a Roma

ROMA, 13 MAR - 'No al referendum sulla giustizia, no al governo, no alla guerra'. Attesi in migliaia domani a Roma da tutta Italia per la manifestazione indetta dal comitato No sociale. Il corteo partirà da piazza dalla Repubblica e si concluderà a San Giovanni. Massima attenzione sul fronte dell'ordine pubblico, con tutela rafforzata sugli obiettivi sensibili in città, ma anche su stazioni ferroviarie e metro. Tra le realtà aderenti al Comitato ci sono Potere al Popolo, Usb, Movimento per il diritto all'abitare, Global movement to Gaza, centri sociali e collettivi universitari. Sarà ribadito, hanno spiegato i promotori, "il No all'operato del governo e al referendum costituzionale, ma esprimiamo la ferma contrarietà all'escalation militare in Iran, all'imperialismo di Usa e Israele e al riarmo europeo". Nella stessa giornata a Roma si svolgerà un'iniziativa di orientamento opposto: in un hotel all'Eur è annunciato infatti un meeting dell'estrema destra europea organizzato da Roberto Fiore, presidente dell'Alliance for peace and freedom: 'No war for Israel' è lo slogan del raduno che punta a delineare "il risveglio dei popoli europei e la nascita del nuovo ordine cristiano".