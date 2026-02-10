No a maxi impianto eolico offshore, Comune Favignana boccia progetto

FAVIGNANA, 10 FEB - Il Comune di Favignana (Trapani), nelle isole Egadi, ha formalizzato la propria posizione contraria al progetto del mega impianto eolico offshore denominato "Med Wind", articolato nei quattro lotti Scirocco, Tramontana, Grecale e Maestrale, previsto dalla società Renexia Spa. Il progetto prevede 190 turbine alte circa 327,5 metri, non ancorate al fondale marino, distribuite su una superficie di oltre 945 chilometri quadrati. Le turbine dovrebbero essere installate a decine di chilometri dalle coste, ma sarebbero visibili da diverse zone del marsalese, dalle alture di Erice, dal castello di Santa Caterina a Favignana e da altre aree collinari. "Non siamo contrari alle energie rinnovabili - spiega il Comune di Favignana - ma non possiamo permettere che un'infrastruttura di queste dimensioni alteri irreversibilmente un territorio fragile e unico, patrimonio di paesaggio, biodiversità e identità culturale". Il Comune ha inviato il proprio parere al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica chiedendo che le criticità siano integralmente valutate e recepite nel procedimento di autorizzazione. Secondo l'amministrazione, il progetto comporterebbe effetti strutturali non mitigabili: dall'impatto visivo alla pressione sugli ecosistemi marini e sulla fauna, fino agli effetti cumulativi sul traffico navale e sulla pesca. Le isole, inoltre, continuerebbero a dipendere da una centrale a gasolio, mentre l'energia prodotta dall'impianto non sarebbe disponibile localmente, creando un evidente squilibrio tra costi ambientali e benefici reali.