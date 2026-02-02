Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Niscemi torna a scuola con gli psicologi, 'il cambiamento può fare paura'

AA

NISCEMI, 02 FEB - A Niscemi oggi c'è stato il ritorno a scuola, un rientro nelle aule dopo l'interruzione delle lezioni per la frana. Accanto agli alunni si sono gli psicologi dell'Azienda sanitaria provinciale (Asp) i Caltanissetta che ha avviato interventi di supporto nelle scuole dell'infanzia e primarie. "Una prima fase dell'intervento - spiega l'Asp con una nota su Facebook - è rivolta ai bambini che non potranno rientrare nei propri istituti scolastici, dichiarati non agibili, e che sono stati temporaneamente trasferiti presso altri plessi" L'obiettivo è quello di "favorire il recupero di routine, sicurezza e senso di normalità" con attività finalizzate "all'accoglienza, alla stabilizzazione emotiva e all'accompagnamento graduale dei bambini, per guidarli passo dopo passo nell'elaborazione dell'esperienza vissuta e nell'integrazione dei cambiamenti legati al nuovo contesto scolastico". "Per i bambini piccoli il cambiamento improvviso degli spazi e delle abitudini può generare paura e disorientamento" spiega Antonella Campo psicologa e direttrice facente funzioni dell'Unità operativa complessa di Psicologia. "Per questo - aggiunge - lavoriamo attraverso il gioco, le routine e la relazione con gli insegnanti, aiutandoli a sentirsi nuovamente al sicuro e accompagnandoli gradualmente nell'adattamento al nuovo contesto." Sono inoltre programmati, informa l'Asp, incontri dedicati ai genitori degli alunni coinvolti, attraverso momenti di confronto e gruppi differenziati, finalizzati a supportare le famiglie nella comprensione delle reazioni emotive dei figli e nel rafforzamento delle strategie di sostegno familiare, favorendo al contempo la continuità educativa. "Il coinvolgimento dei genitori è fondamentale - aggiunge Antonella Campo - perché sono il primo punto di riferimento emotivo dei bambini. Offrire loro strumenti di comprensione e sostegno significa rafforzare l'intervento anche fuori dal contesto scolastico"

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NISCEMI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario