Niscemi: Musumeci riferisce in Aula il 4/2. Opposizioni, venga Meloni

ROMA, 29 GEN - Il ministro Nello Musumeci ha dato la disponibilità a riferire in Aula alla Camera il 4 febbraio alle 11. Lo ha fatto sapere il vicepresidente di turno Giorgio Mulè parlando in Assemblea. Le opposizioni hanno chiesto, però, che a riferire sia la premier Giorgia Meloni e sono andate all'attacco del ministro. "Aveva sul suo tavolo il documento che invitava a intervenire - ha detto Angelo Bonelli - l'unica cosa che Musumeci può fare è dimettersi ha dimostrato la sua totale inadeguatezza". Alla richiesta di informativa di Meloni si sono associati i gruppi di M5s, Pd e Iv.

