Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Niscemi, cucina da campo Protezione civile da 2.000 pasti al giorno

AA

NISCEMI, 30 GEN - A Niscemi è stata allestita una cucina da campo in grado di fornire duemila pasti al giorno. E' quella della Protezione civile nazionale realizzata con fondi della Regione Siciliana. "La Avcs di Siracusa è stata attivata immediatamente dalla Regione Siciliane per fare fronte all'emergenza franosa Niscemi - spiega Salvatore Caruso dell'associazione di volontari. Abbiamo una cucina da campo che può realizzare fino a duemila pasti al giorno. Al momento la richiesta è di trecento. Vengono da noi soccorritori, volontari e, soprattutto, i cittadini di Niscemi. Vorrei sottolineare la grande solidarietà che stiamo ricevendo da parte di tutta la Sicilia".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NISCEMI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario