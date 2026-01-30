Niscemi, cucina da campo Protezione civile da 2.000 pasti al giorno

NISCEMI, 30 GEN - A Niscemi è stata allestita una cucina da campo in grado di fornire duemila pasti al giorno. E' quella della Protezione civile nazionale realizzata con fondi della Regione Siciliana. "La Avcs di Siracusa è stata attivata immediatamente dalla Regione Siciliane per fare fronte all'emergenza franosa Niscemi - spiega Salvatore Caruso dell'associazione di volontari. Abbiamo una cucina da campo che può realizzare fino a duemila pasti al giorno. Al momento la richiesta è di trecento. Vengono da noi soccorritori, volontari e, soprattutto, i cittadini di Niscemi. Vorrei sottolineare la grande solidarietà che stiamo ricevendo da parte di tutta la Sicilia".