Niscemi, Croce simbolo esposta in Municipio dopo il recupero

NISCEMI, 20 FEB - Nel municipio di Niscemi, come messaggio simbolico, nella stanza di accesso a quella del sindaco, i vigili del fuoco hanno collocato la 'Croce' del quartiere Sante Croci, per giorni rimasta in piedi sul ciglio della frana come simbolo della resistenza del paese del Nisseno poi precipitata ma successivamente recuperata da pompieri e protezione civile. Intanto prosegue l'attività in Municipio. Sono settantanove i mandati di pagamento già effettuati, per il contributo destinato alla ricollocazione abitativa di altrettanti nuclei familiari sfollati. "Sono stati effettuati a meno di un mese dagli eventi franosi e questo è stato possibile grazie al lavoro condotto dagli uffici comunali e da tutte le autorità, sempre in contatto con la prefettura", dice il sindaco Massimiliano Conti. "Siamo soddisfatti della vicinanza dimostrata dal governo nazionale e dalla premier Meloni, che è voluta venire in città per appurare la situazione - aggiunge Conti - aspettiamo di valutare con attenzione il contenuto del decreto legge che stanzia i fondi annunciati". Il primo cittadino e gli sfollati attendono una relazione completa per la perimetrazione definitiva della zona rossa. "Sono dati tecnici sui quali non possiamo fare previsioni - conclude il sindaco - e aspettiamo di avere la relazione completa e sicuramente la condivideremo con la città e con gli sfollati".