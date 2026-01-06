Giornale di Brescia
Niguarda, per i pazienti di Crans-Montana la prognosi resta riservata

MILANO, 06 GEN - "Abbiamo 11 pazienti ricoverati. Alcuni più gravi, altri meno. Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata". Così Alberto Zoli, Dg del Niguarda, in un punto stampa sui feriti di Crans-Montana ricoverati nell'ospedale milanese. "Le loro condizioni variano da ustioni molto estese, anche al 70%, fino a ustioni molto meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali. Per questo sono tutti pazienti ancora in condizioni critiche ma che nelle prossime ore possono avere un'evoluzione speriamo positiva - ha aggiunto - Abbiamo ancora pazienti ricoverati in terapia intensiva, altri in semi intensiva o meno intensiva. Sicuramente stanno ricevendo tutte le cure del caso ma dobbiamo sottolineare ancora una volta che parliamo di grandi ustionati con compromissioni a volte di funzioni vitali come la respirazione. Dato che questo è il quadro, la prognosi rimane riservata".

MILANO

