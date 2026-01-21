Giornale di Brescia
Niguarda, pazienti di Crans-Montana gravi ma costanti miglioramenti

MILANO, 21 GEN - Dopo il trasferimento di Eleonora Palmieri all'ospedale Bufalini Cesena, rimangono ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano altri 10 pazienti, 4 in Terapia Intensiva e 6 in Centro Ustioni, feriti nella tragedia di Crans-Montana. Per tutti loro, spiega una nota dell'ospedale, la prognosi rimane riservata e le condizioni sono considerate gravi, anche se ogni giorno si rilevano piccoli ma costanti miglioramenti. Un ulteriore paziente è attualmente ricoverato al Policlinico di Milano, sempre in prognosi riservata. Rimane al momento impossibile fare ulteriori previsioni sull'evoluzione della situazione e sulla durata delle degenze, prosegue l'ospedale, ricordando che in situazioni analoghe sono stati necessari mesi di ricovero e di cure continuative. Per quanto riguarda la 29enne veterinaria riminese Eleonora Palmieri, "il decorso è stato buono, ed è stata trasferita in ottime condizioni generali, unicamente per riavvicinarla alla propria città di origine".

