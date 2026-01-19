Nigeria, almeno 160 cristiani rapiti in un attacco a due chiese

KANO, 19 GEN - Oltre 160 fedeli cristiani sono stati rapiti ieri nel corso di un attacco da parte di bande armate che hanno preso di mira due chiese in un remoto villaggio nello stato di Kaduna, nel nord della Nigeria. Lo hanno reso noto un pastore cristiano e la sicurezza delle Nazioni Unite. Il Paese più popoloso dell'Africa ha assistito a una recrudescenza dei rapimenti di massa da novembre, spingendo il governo degli Stati Uniti a lanciare attacchi militari il giorno di Natale nello stato di Sokoto, nel nord-ovest. Il presidente Trump ha accusato i gruppi armati nigeriani di perseguitare i cristiani, che ha descritto vittime di "genocidio".