Nigeria, 23 morti e oltre 100 feriti in più attentati suicidi

ROMA, 17 MAR - Diverse esplosioni, presumibilmente causate da attentatori suicidi, hanno scosso la città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, uccidendo almeno 23 persone e ferendone più di 100. Lo riferisce la polizia. Le esplosioni, avvenute ieri sera, sono seguite a un attacco a un posto di blocco militare nella notte tra domenica e lunedì.