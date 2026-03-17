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Nigeria, 23 morti e oltre 100 feriti in più attentati suicidi

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ROMA, 17 MAR - Diverse esplosioni, presumibilmente causate da attentatori suicidi, hanno scosso la città di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, uccidendo almeno 23 persone e ferendone più di 100. Lo riferisce la polizia. Le esplosioni, avvenute ieri sera, sono seguite a un attacco a un posto di blocco militare nella notte tra domenica e lunedì.

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