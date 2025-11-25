'Niente più ricorsi, Bolsonaro dovrà scontare 27 anni'

BRASILIA, 25 NOV - La Corte Suprema del Brasile ha dichiarato la sentenza a carico dell'ex presidente Jair Bolsonaro come "passata in giudicato", aprendo all'esecuzione della pena di 27 anni e 3 mesi stabilita al termine del processo a settembre. Lo riferiscono i media locali. Il leader di destra brasiliano è attualmente in carcere presso la sede della polizia federale di Brasilia per un altro procedimento penale.