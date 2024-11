«Nidi gratis plus»: a chi è rivolto il nuovo bando regionale

Da oggi fino al 6 dicembre i genitori lombardi possono accedere al bando di Regione Lombardia Nidi gratis plus. Gli interessati trovano tutte le informazioni al link dedicato sul portale della Regione.

A chi è rivolto

L’iniziativa, è rivolta ai nuclei che vivono in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendone la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro. Con particolare attenzione alle madri, ha come obiettivo quello di garantire l’accesso gratuito a uno dei più importanti servizi per l’infanzia, come, appunto, è l’asilo nido.

La misura, non solo favorisce l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro dei genitori, ma stimola l’occupazione femminile e crea un sistema di rete territoriale a beneficio delle famiglie e quindi dell’intera società, riducendo al contempo le diseguaglianze sociali.

Come funziona

«Nidi gratis plus» nasce come evoluzione dell’iniziativa «Nidi Gratis» attivata già da diversi anni. Quest’anno Regione Lombardia ha deciso di potenziare ulteriormente il programma, incrementando sia i fondi destinati sia la platea dei beneficiari. Con il nuovo bando le famiglie con Isee fino a 20.000 euro possono beneficiare dell’azzeramento totale della retta per l’asilo nido o il micronido, sia pubblico che convenzionato. Le famiglie con un Isee tra 20mila e 25mila euro, invece, riceveranno un contributo mensile fino a 100 euro.

«In questo modo, ci siamo allineati alle disposizioni dell’Inps, che già prevedono una copertura per le famiglie fino ai 25.000 euro, e abbiamo ampliato l’accesso per raggiungere un numero ancora maggiore di nuclei familiari», ha precisato Lucchini.

Domande in aumento

I dati raccolti fino a oggi confermano il successo della misura: le domande per il bando sono aumentate, passando dalle 618 dell'edizione precedente alle 654 di quest’anno, e anche il numero delle strutture aderenti è cresciuto da 1.066 a 1.191. «È un segnale positivo, significa che sempre più famiglie e strutture riconoscono l’importanza di questa misura», ha commentato l’assessore Lucchini. La quale ha poi aggiunto che quest’anno Regione Lombardia «prevede di raggiungere circa 8mila famiglie, includendo oltre 2.700 nuovi beneficiari rispetto all’anno scorso».