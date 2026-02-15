Nicco, nel Consiglio del Piemonte si discuterà sul fine vita

TORINO, 15 FEB - "Nei prossimi giorni il Consiglio regionale del Piemonte avvierà la discussione sul tema del suicidio medicalmente assistito, materia di straordinaria delicatezza etica, giuridica e umana, oggi di particolare attualità". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, sottolineando come l'attenzione sul tema "sia cresciuta anche in seguito al recente primo caso avvenuto in Piemonte, nel quale un paziente affetto da una grave patologia irreversibile ha potuto accedere alla procedura con il supporto del Servizio sanitario, al termine di un lungo percorso di verifiche e valutazioni". "Un evento che - evidenzia il presidente - interpella profondamente le istituzioni e rende ancora più urgente un confronto serio e responsabile. Si tratta di un argomento che coinvolge dimensioni profondissime dell'esperienza umana: la sofferenza, la dignità della persona, l'autodeterminazione e il fine vita. Proprio per la sua natura sensibile, è auspicabile che il dibattito si sviluppi in un clima di rispetto reciproco, sobrietà e responsabilità istituzionale, evitando ogni forma di strumentalizzazione politica". Nicco aggiunge: "Le diverse sensibilità presenti in aula rappresentano la pluralità della società e meritano ascolto e considerazione. Sarebbe infatti cinico e poco rispettoso nei confronti dei cittadini affrontare un tema così profondo come terreno di scontro politico".