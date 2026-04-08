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New York Times, l'inventore del Bitcoin è il britannico Adam Back

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NEW YORK, 08 APR - Il New York Times dice di aver identificato l'inventore del Bitcoin. Per il quotidiano la persona che si cela dietro lo pseudonimo di 'Satoshi Nakamoto' è Adam Back, crittografo britannico e figura di spicco nel movimento delle criptovalute. Il New York Times spiega di essere giunto alla conclusione dopo aver analizzato vecchie e-mail e post, oltre alla propensione di Back per l'uso non convenzionale del trattino e per l'adozione di una grafia britannica delle parole. Il crittografo ha ripetutamente negato di essere Satoshi e anche in questo caso ha risposto su X alla notizia, scrivendo che "non sono Satoshi, ma sono stato tra i primi a concentrarsi con estrema attenzione sulle implicazioni sociali positive della crittografia, della privacy online e della moneta elettronica". Chiunque sia l'inventore del Bitcoin, si tratta di una delle persone più ricche della Terra: secondo l'exchange di criptovalute Arkham, le riserve di Bitcoin di Satoshi hanno infatti un valore di 73 miliardi di dollari.

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