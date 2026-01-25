Giornale di Brescia
Nevicate nel Bellunese, 40 interventi dei Vigili del fuoco

BELLUNO, 25 GEN - Sono circa 40 gli interventi operati oggi dai vigili del fuoco nell'area tra Cortina d'Ampezzo e il Comelico, nel Bellunese, a causa delle copiose nevicate. In particolare si sono verificati sei incidenti stradali e varie autovetture e corriere sono state soccorse perché impossibilitate a procedere.Quindici gli interventi per alberi abbattuti e 20 interventi per recupero di autovetture e mezzi pesanti rimasti in difficoltà a causa della rottura o della mancanza di catene a bordo.

BELLUNO

