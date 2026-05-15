PRATO NEVOSO, 15 MAG - Il brusco calo delle temperature di queste ore ha portato all'insolito spettacolo di una nevicata fuori stagione a Prato Nevoso, popolare località sciistica del Cuneese. In piazza Dodero, a pochi passi dalle piste, si segnalano accumuli sui parabrezza delle auto parcheggiate. La neve ha raggiunto anche le cime più alte di Garessio 2000, come rivelano le videocamere in quota. Un episodio meteo sorprendente che sta attirando curiosità sui social, dove vari utenti hanno condiviso foto e video della nevicata tardiva.